T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/329 Esas

DAVALILAR : 1- AHMED ADHAB MAYAN MAYAN

2- AHMED I M HAMDAN

3- SAHAR ATTOUI

Aleyhinize açılan Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) davasının yapılan yargılamasında;Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshinin Geçerliliğinin Tespiti ve Taşınmaz SatışVaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshinin Haklılığının Tespiti, Tapu İptali ve Tescili davasında bilirkişi tarafından düzenlenen raporun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Harita Mühendisi bilirkişinin 27/05/2024 tarihli raporunda özetle; Dava konusu İzmit İlçesi Kabaoğlu Mahallesinde kayıtlı 220 Ada 4 nolu parsel 6804,68 m² yüz ölçümünde "Arsa" niteliğinde tescillidir. Taşınmaz üzerinde toplam 113 adet bağımsız bölümden oluşan kat irtifakı tesis edildiğini belirtmiştir.

İnşaat Bilirkişi Heyetinin 30/09/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Taraflar arasında yapılan inşaat sözleşmesi kapsamında, yapılması gereken 2 bloklu toplam 25.694,72 m2 inşaatın, B blok inşaatına hiç başlanılmadığı, A blokta yapılan işlerin gerçekleşme oranının dava tarihi itibariyle % 7,20 olarak, genel gerçekleşme oranının % 3,60 olarak belirlendiği, müteahhit firmanın süresi içerisinde edimini yerine getiremediği, keşif anında da herhangi bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. İ

lgili tarafların raporun tamamına mahkememizden veya UYAP üzerinden erişebileceği, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.02/10/2024

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