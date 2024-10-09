T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/92 Esas

KARAR NO: 2024/457

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/1 maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ümit ve İpek oğlu, 02/07/2007 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN KARA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.10.2024

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