T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/272 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 106 ada 11 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 01/10/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/272 Samsun Havza Ereli 106/11 4,14 m²

MALİKLER: ADVİYE ALTINIŞIK, ŞERİFE ERDOĞAN, RUKİYE DEDE, HANIM ÇAKIR, NECİBE GÜLTEKİN, MEHMET ALİ ERDOĞAN, NAZLI BİLGİN, ŞABAN BİLGİN, AHMET BİLGİN, HANIM BAŞER, MEVLÜDE BAYSAL

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