T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No : .28446470-2022/177-Ceza Dava Dosyası

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : SABAHATTİN AYDEMİR, Niyazi ve Sakiye oğlu, 02/01/1970 Palu doğumlu, Elazığ, Kovancılar, Tabanözü mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:17755924864

SUÇ : Hırsızlık ve Mala Zarar Verme,

SUÇ TARİHİ : 13/03/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 11/01/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Suça sürüklenen çocuk Polat KAYNAK'ın üzerine atılı hırsızlık vemala zarar verme suçlarından 5271 sayılı TCK.' nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatine dair gıyabında verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.20.09.2024

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