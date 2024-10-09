KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN DUYURULUR (Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)

Mardin ili Kızıltepe ilçesi Büyükayrık Köyü 17 nolu parsel ve 123 nolu parsel sayılı taşınmazların 7/128 hisseleri elbirliği halinde murislerden (01/01/1938 doğumlu 660*******72) Hüseyin ERDEM: Halef oğlu adına kayıtlı iken; Kızıltepe Sulh Hukuk Mahlkemesinden verilen 27/09/2023 tarih 2023/790 esas 2023/761 karar sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Faysal BİLEN, Abdulhakim GÖZLEK,Ahmet BİLEN,Lokman BİLEN ve İbrahim BİLEN hisseleri 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 08/10/2024 Salı günü saat 08:00 den itibaren 22/10/2024 tarih Salı günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 08/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02101201