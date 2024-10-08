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ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:03 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:11
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024, 00:11

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2024/158-160-162-164-166

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER
1. 2024/158 Ödemiş İlçesi,

HorzumMahallesi,

 141 ada

4 parsel

 Ahmet Akkoyun
2. 2024/160 Ödemiş İlçesi,

Horzum Mahallesi

 110 ada

4 parsel

 Mustafa Coşkun

Elif Coşkun

Arife Şen

Abdülhamit Coşkun

Fatma Sağdıç
3. 2024/162 Ödemişilçesi,

Çamyayla Mahallesi

 111 ada

1 parsel

 Hüsnü Çakıroğlu
4. 2024/164 Ödemiş ilçesi,

ÇamyaylaMahallesi

 136 ada

8parsel

 Yıldız Cansız

Hatice Kurt
5. 2024/166 Ödemiş ilçesi,

Çamyayla Mahallesi

 113 ada

11 parsel

 Mustafa Cansız

Hamide Cansız

Fatma Züncazoğlu

Mehmet Cansız

Fatma Cansız

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02100996

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