T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2024/158-160-162-164-166

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER 1. 2024/158 Ödemiş İlçesi, HorzumMahallesi, 141 ada 4 parsel Ahmet Akkoyun 2. 2024/160 Ödemiş İlçesi, Horzum Mahallesi 110 ada 4 parsel Mustafa Coşkun Elif Coşkun Arife Şen Abdülhamit Coşkun Fatma Sağdıç 3. 2024/162 Ödemişilçesi, Çamyayla Mahallesi 111 ada 1 parsel Hüsnü Çakıroğlu 4. 2024/164 Ödemiş ilçesi, ÇamyaylaMahallesi 136 ada 8parsel Yıldız Cansız Hatice Kurt 5. 2024/166 Ödemiş ilçesi, Çamyayla Mahallesi 113 ada 11 parsel Mustafa Cansız Hamide Cansız Fatma Züncazoğlu Mehmet Cansız Fatma Cansız

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