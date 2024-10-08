HATAY VAKIFLAR  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazı, belirlenen muhammen bedel üzerinden 12.11.2024 Salı günü 09:00-12:00/ 13:00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:2 31030 Antakya/HATAY adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için elektronik devlet ortamından (e-devlet) ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 11.11.2024 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri, Yapı ve Yatırım İşleri Şube Müdürlüğüne müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

3-) Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; geçici bedelinin Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıf Katılım Antakya Şubesinde bulunan ( TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası (4590013020) ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

4-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile ihale edilecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-) İhaleye çıkarılan bu taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, gazete ilan bedeli ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleri ve masrafları alıcıya aittir.

8-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütceye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

9-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller+KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı, İdarece alacaklıya tapu devri yapılmadan önce peşin alınacaktır.

10-) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap İban numarası olmayanların herhangi bir bankandan hesap açtırması gerekmektedir.)

Satış ile ilgili ihale dokümanı 11.11.2024 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar mesai saatleri içerisinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

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