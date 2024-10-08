T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2023/211 Esas KARAR NO : 2023/463

Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 106/1-1.cümle maddesi gereğince Hüküm Kurulmasına Yer olmadığına, TCK'nın 125/1 maddesi gereğince beraatine, TCK'nın 86/2 maddesi gereğince, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik (TCK 58/6)-süresiz, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e), 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Celal ve Meyrama oğlu, 01/03/1983 doğumlu, Van, Tuşba, Satibey mah/köy nüfusuna kayıtlı ÜMİT ERGİNYÜREK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur.

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