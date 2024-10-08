T.C. ANKARA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN METNİ

ESASNO : 2024/288

KARAR NO : 2024/366

Basit Yaralama, Tehdit ve Hakaret suçların sanık Hakan ÖCAL hakkında mahkememizden verilen 08.05.2024 tarih ve2024/288 esas, 2024/366sayılı karar ile basit yaralama ve tehdit suçlarından ayrı ayrı 3 Ay 22 Gün Hapis, hakaret suçu açısından ise 1 Ay 26 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

İş bu karar özetinin7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak mahkeme masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02100335