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T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/715 Esas

DAVALI: ADEM ATİKOĞLU-255*****354

Davacı Raife Atikoğlu tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; 2009 yılında evlendiklerini, 1 çocukları olduğunu, davalının sorumluluklarını yerine getirmediğini, 10 yıldır ayrı yaşadıklarını, boşanma, velayet ve iştirak nafakası talep edilmiş olmakla, bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerinizi 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde mahkememize sunmanız gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

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