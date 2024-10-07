İLAN T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/1602 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Araştırma yapılacak bir adresi bulunmayan 35419440628 TC kimlik numaralı davalı NURGÜL ÖREL'in adresinin tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, hissedar olarak bulunduğu dava konusu Kurttepe mahallesi 6291 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 05/12/2024 günü saat 11.05'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı NURGÜL ÖREL'e ilanen tebliğ olunur.

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