T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, 394 Ada, 10 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 399,99 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında Ayrık Nizam 1 kat , Hmaks: 3,5. olmak üzere Günü Birlik Tesis Alanı , Jeolojik Açıdan Uygun Olmayan Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 4.799.880,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:03

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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