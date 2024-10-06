T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/675 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Meydan Mah. 125 Ada 52 Parsel, 53,90 m2 yüzölçümlü, Bahçeli Kerpiç Ev Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 53,90 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 673.750,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : ATİLA ŞAHİN VE MÜŞTEREKLERİ

KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/675 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 07/01/2025 günü saat 11:45'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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