İ L A N T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/548 Esas Konu : Gaiplik ilanıHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Kütahya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/03/2014 tarih ve 2013/390 Esas 2014/192 Karar sayılı ilamı ile Kütahya Merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan 511 ada 16 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden 1/4 hissesinin kimlik bilgileri belli olmayan KırMahmut oğlu Ahmet ve mirasçıları hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince (1) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;

İlk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazların malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.

TAPU MALİKLERİ:Kütahya Merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan 511 ada 16 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden 1/4 hisse sahibi KırMahmut oğlu Ahmet ve mirasçıları

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