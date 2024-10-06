T.C. ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/224

KARAR NO : 2024/455

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/06/2024 tarihli ilamı ile basit yaralama TCK'nun 86/2-1 maddesi gereğince neticeten 2 YIL 23 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Berat ve Nezahat oğlu, 28/01/1998 Yenimahalle doğumlu ONUR DEMİRALP, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 252/1 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmesi halinde CMK'nun 251/3 maddesi gereğince uygulanan 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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