T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/281 KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı dava konusu; Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Uzunburun Mahallesi 107 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar FATMA AKKAŞ, MUSTAFA KAPLAN, NAZİRE ALINCI, HATİCE AVCI,TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Muradiye Organize Sanayi Bölgesi" projesinde 14/12/2023 tarih ve E.54219661-752.01.01-5277393 sayılı "Kamu Yararı Kararı" kararı ile Kamulaştırma Yararı Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin Muradiye Organize Sanayi Bölgesi adına yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 18/10/2024 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

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