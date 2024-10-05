T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/263 Esas

KARAR NO : 2024/378

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2024 tarihli ilamı ile hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık Irmak Akçiçek'in beraatine, sanık Yusuf Akıncı'nın 2 Yıl Hapis ve 10.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki Vasili ve Yyuomila kızı, 14/01/1967 doğumlu, NATALYA PİVOVAROVA'a tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz kararı sanık Yusuf Akıncı müdafii tarafından 03/09/2024 tarihinde istinaf edilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06.09.2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02100338