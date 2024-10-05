T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2022/851-Ceza Dava Dosyası 03.10.2024

İ L A N

DOSYA NO : 2022/851

KARAR NO : 2023/53

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2023 tarihli ilamında sanık hakkında neticeten; 5237 S.Y' nın TCK 142/2-h Mad. uyarınca 3 Yıl , 1 Ay, 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın verilen mahkumiyeti istinaf ettiği gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin müşteki ZAINAB NABAWA ( Isa Ssendeçe ve Nakıyınjı oğlu l989 Uganda doğumlu ) 'ya yapılan tebliğe ve aramalara rağmen bulunamadığından, tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir kez internet haber sitesi , l kez de mahalli gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

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