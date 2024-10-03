T.C. PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2024/320 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı ili Patnos ilçesi Kazanbey köyü 0 ada 373 parsel sayılı taşınmazın davalılar BURHAN GÜL, CELALETTİN ÖGET, CUMALİ ÖGET, EKREM ÖGET, FESİHAT ESENBOĞA, İKRAM ÖGET, KADER DAĞ, KEREM ALİ GÜL, KESER ÖGET, MEHMET ÖGET, MUHAMMED YUSUF GÜL, NESİHAT BOZKUŞ, NUR EFŞAN GÜL, NURULLAH ÖGET, ÖZCAN ÖGET, SÜMEYRA SÖNMEZ, ZEYNEP BETÜL GÜL, ZÜLEYHA AHSEN GÜ adına kayıtlı 56,82 m2'lik kısmının;

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