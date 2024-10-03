SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 00:05 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:10
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024, 07:10

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Gömmece Köyü

ADA NO : 109

PARSEL NO : 11

YÜZÖLÇÜMÜ : 2890,33

MALİKİN ADI VE SOYADI : Erol ÇAKIROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/312 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02097640

SON DAKİKA