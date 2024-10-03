İLAN T.C. GAZİANTEP 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO : 2022/1002 Esas

DAVACI : SULTAN KANAR- 37885372878Osmangazi Mahallesi 56023 Nolu Sokak B Blok Sarıgüllük Sitesi No:3B Daire:29 Şehitkamil/ GAZİANTEP

HÜKÜM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ ile;

Gaziantep İli, Şahinbiy İlçesi, Sırasöğüt Mah. Cilt:194, Hane:22'de Nüfusa Kayıtlı, Ökkeş ve Sultan Oğlu, 06/05/1963 Doğumlu, 37936371188 TC Kimlik No'lu, Davacı EROL KANARile Aynı Hanede Nüfusa Kayıtlı, Mehmet ve Sabriye Kızı, 20/02/1970 Doğumlu, 37885372878 TC Kimlik No'lu, Davacı SULTAN KANAR'ın;

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mah. Cilt:9, Hane:1681'de Nüfusa Kayıtlı, Nizamettin ve Feriha Kızı, 30/08/1978 Doğumlu, 44311404966 TC Kimlik No'lu, Davalı EMİNE SAZAN'ın, Nizamettin ve Emel Oğlu, 27/01/2015 Doğumlu, 36328698230 TC Kimlik No'lu, Çocuğu YALIN SAZAN'ı TMK 306 Maddesi Uyarınca EVLAT EDİNMELERİNE,

2-Evlat Edinilen Çocuk YALIN SAZAN'ınBaba İsminin "EROL", Anne İsminin "SULTAN" ve Soy ismini "KANAR" Olarak NÜFUS KAYITLARINDA DÜZELTİLEREK TESCİLİNE,

3-346,90.TL. Bakiye Karar ve İlam Harcı'nın davacılardan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Yargılama Giderinin davacılar üzerindebırakılmasına,

5-Gider Avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra davacılara iadesine,

6-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair; davacının yüzüne karşı, temsil kayyımın ve davalıların yokluğunda verilen karar, Gerekçeli Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.

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