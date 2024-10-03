T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/343

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2) 1 2024/343 Esas Burhan Uzun, Durkadın Bilgen, Dursun Bilgen, Erdal Uzun, Fatma Kaplan, Fehmi Uzun, Gözde Uzun, Hasan Başdın, Kemal Türkmemiş, Şengül Özbakan, Ali Uzun, Bahriye Uzun, Recep Bilgen Çayır 112 ada 52 parsel Tarla 1 m² 45,48 m² Daimi İrtifak 2 2024/345 Esas Hasan Başdin, İbrahim Başdin, Rahmi Başdin Çayır 122 ada 57parsel Tarla 258,09 m² 93,18 m² daimi irtifak 3 2024/347 Esas Ahmet Türkmemiş, Asım Türkmemiş, Hasan Türkmemiş, Hayrettin Türkmemiş, Murat Türkmemiş, Ramazan Kadir Türkmemiş, Şerife Supel, Ümmü Türkmemiş, Yeter Can, Zehra Tilki, Zeynep Mert, Çayır 112 ada 60 parsel Tarla 354,35 m² 156,57m² daimi irtifak 4 2024/349 Essa Yakup Yeşilbal Gerişkatırcı 114 ada 264 parsel 114 ada 265 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu Tarla 295,56 m² 109,29 m² 5 2024/351Esas Ziver Gebiç Gerişkatırcı 104 ada 62 parsel Tarla 10,05 m² 24,12 m² daimi irtifak 6 2024/353 Esas Şenol Metin Gerişkatırcı 114 ada 34 parsel Tarla 35,89 m² 7 2024/355 Esas Hüseyin Yeşilbal Gerişkatırcı 114 ada 69 parsel Tarla 1,25 m² daimi irtifak 8 2024/357 Esas Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir, Fatma Gülşen, Hatice Özdemir, Sefai Özdemir, Zekai Özdemir Çayır 112 ada 69 parsel 112 ada 71 parsel 112 ada 82 parsel 112 ada 159 parsel 112 ada162 parsel 112 ada 163 parsel Tarla Tarla Tarla Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme bakım yolu Tarla 163,37 m2 Daimi İrtifak 385,36 m² geçici irtifak 74,63 m² daimi irtifak 79,79 m² geçici irtifak 78,78 m² daimi irtifak 57,38 m² 427,45 m² 37,77 m² daimi irtifak 110,38 m² daimiirtifak 9 2024/359 Barış Özkan, Elif Fındık, Elmas Özkan, Melahat Özkan, Mustafa Özkan, Şükran Özkan, Türkan Özkan Çayır 102 ada 3 parsel 102 ada 5 parsel Tarla Tarla 28,50 m² daimi irtifak 15,17 geçici irtifak 34,89 m² daimi irtifak 60,63 m² geçici irtifak 10 2024/361 Burhan Uzun, Erdal Uzun, Fehmi Uzun, Gözde Uzun, Şengül Özbakan Çayır 112 ada 54 parsel 112 ada 55 parsel Tarla Tarla 17,48 m² daimi irtifak 82,75 m² geçici irtifak 46,79 m² daimi irtifak 114,37 m² geçici irtifak 11 2024/363 Sezai Aslantin, Tekin Aslantin Gerişkatırcı 114 ada 320 parsel 114 ada 321 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 534,16 m² 145,77 m² geçici irtifak 12 2024/365 Hasan Soyçiçek, Rıdvan Kızıltaş Gerişkatırcı 114 ada 308 parsel 114 ada 309 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu Tarla 69,50 m² 69,50 m² geçici irtifak 13 2024/367 Ahmet Aktaş, Aslan Aktaş, Murat Aktaş, Gerişkatırcı 114 ada 368 parsel 114 ada 369 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu Tarla 291,71 m² 97,16 m² geçici irtifak 14 2024/369 Ahmet Yaşar Özcan, Celal Özcan, Satı Özcan, Cemal Özcan, Kemal Özcan, Rukiye Özcan, Gerişkatırcı 114 ada 282 parsel 114ada 283 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 375,12 m² 135,11 m² geçici irtifak 15 2024/371 Ali Osman Karataş, Yaşar Karataş Gerişkatırcı 114 ada 344 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 162,38 m² 16 2024/373 Ahmet Öztan Gerişkatırcı 114 ada 333 parsel Tarla 82,39 m² geçici irtifak 17 2024/375 Ayhane Metin, Cemal Gebiç, Cengiz Gebiç, Fatma Çelik, Firdes Gebiç, Kemal Gebiç, Salih Gebiç, Ziver Gebiç Gerişkatırcı 114 ada 10 parsel Tarla 77,12 m² daimi irtifak 18 2024/377 Aziz Kaya Gerişkatırcı 114 ada 380 parsel 114 ada 381 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 283,22 m² 93,79 m² geçici irtifak 19 2024/379 Ahmet Metin Gerişkatırcı 114 ada 365 parsel 114 ada 366 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 157,57 m² 52,25 m² geçici irtifak 20 2024/381 Sevgi Çelik Gerişkatırcı 114 ada 356 parsel 114 ada 357 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 194,72 m² 64,68 m² geçici irtifak 21 2024/383 Mustafa Kaya Gerişkatırcı 114 ada 291 parsel 114 ada 292 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 191,49 m² 73,44 m² geçici irtifak 22 2024/385 Ramazan Özdil Gerişkatırcı 114 ada 279 parsel 114 ada 280 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 315,97 m² 114,65 m² geçici irtifak 23 2024/387 Hüseyin Kantay Gerişkatırcı 114 ada 231 parsel Tarla 65,09 m² geçici irtifak 24 2024/389 Hasan Karataş Gerişkatırcı 114 ada 315 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 408,81 m² 25 2024/391 Altan Karataş Gerişkatırcı 114ada 313 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 378,98 m² 26 2024/393 Yaşar Karataş Gerişkatırcı 114 ada 305 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 8,88 m² 27 2024/395 Melahat Ayakatik, Settar Canbakış, Sıddıka Canbakış, Ahmet Canbakış Gerişkatırcı 114 ada 326 parsel 114 ada 327 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 122,66 m² 38,53 m² geçici irtifak 28 2024/397 Ali Osman Uçan, Basri Uçan, Cemal Uçan, Cengiz Uçan, Fatma Pilavcı, Lütfiye Alademiroğlu, Muhammet Uçan, Mujgen Karagöz, Mürrüvet Pilavcı, Mürvet Akalp, Müzeyyen Uçan, Sabahat Toprak, Gerişkatırcı 114 ada 350 parsel 114 ada 351 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 356,69 m² 48,18 m² daimi irtifak 48,18 m² daimi irtifak 528,48 m² geçici irtifak 29 2024/399 Ahmet Yaşar Özcan, Celal Özcan, Cemal Özcan, Hasan Özdil, Satı Özcan, Semiha Gülşen, Şengül Özcan, Kemal Özcan, Mehmet Özcan, Sefire Özcan Gerişkatırcı 114 ada 273 parsel 114 ada 274 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 279,01 m² 124,56 m² geçici irtifak 30 2024/401 Efraim Ayakatik, Enver Ayakatik, Gülhan Zaimoğlu, Hasan Bayrak, Hatice Uzunal, İbrahim Ayakatik, Kezban Ayakatik, Mehmet Ayakatik, Nayim Ayakatik, Nebahat Çağan, Necla Dana, Nevzat Ayakatik, Nezahat Üntürk, Semra Pirnal, Zehra Ayakatik, Emine Altaytaş, Hasan Ayakatik, Gerişkatırcı 114 ada 347 parsel 114 ada 348 parsel Kanal ve İşletme Bakım yolu Tarla 165,35 m² 58,69 m² geçici irtifak 31 2024/403 Ayşe Sarıkaya, Emine Sarıkaya, Engin Sarıkaya, Gülümser Saraç, Hatice Pilavcı, Hüseyin Sarıkaya, Necla Sarıkaya, Özcan Sarıkaya, Tanju Sarıkaya, Ünal Sarıkaya, Zihni Sarıkaya Gerişkatırcı 114 ada 300 parsel 114 ada 301 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla 555,02 m² 231,77 m² daimi irtifak 32 2024/407 Durkadun Bilgen, Dursun Bilgen, Fatma Kaplan, Recep Bilgen Çayır 112 ada 56 parsel Tarla 108,97 m² daimi irtifak 281,02 m² geçici irtifak 33 2024/413 Hamit Özkal Büyükkıran 101 ada11 parsel Tarla 3,08 m² daimi irtifak

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