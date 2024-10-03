İLAN T.C. ARAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO : 2023/114

DAVALILAR : 1-AVLAĞIÇAYIRI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

2-HAZİNEYİ İZAFETEN ARAÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı Yakup Tarakcı tarafından davalılar Avlağıçayırı Köyü Tüzel Kişiliği ve Hazineyi İzafeten Araç Malmüdürlüğü'ne karşı açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Avlağıçayırı köyü, 104 ada 31 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan, ekli krokide A harfi ile gösterilen ve yol olarak tescil edildiği anlaşılan taşınmaz davacı tarafından dava konusu edilmekle,

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Avlağıçayırı köyü, 104 ada 31 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan, ekli krokide A harfi ile gösterilen ve yol olarak tescil edildiği anlaşılan taşınmazla ilgili olarak davacı tarafından TMK'nun 713/2 maddesi gereğince tapu iptali ve tescil davası açılmış olduğu, dava konusu taşınmaz üzerinde başkaca hak sahibi olduğunu iddia edenler ve TMK'nun 713/2 maddesindeki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde MK.nun 713/2 maddesi uyarınca mahkememizin 2023/114 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, müracaat etmedikleri takdirde tescile karar verilebileceği ilan olunur.

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