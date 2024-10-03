T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/429

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Susuz-Sakarya mahallesi, 258 ada, 1334 parsel

MALİKİ: MEHMET AVCİL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/429 esas numaralı dosyasında dava açılmıştır.

Bilgileri yazılı taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizdeki ön inceleme duruşmasının 25/10/2024 tarihine bırakıldığı, dava takip edilmediği takdirde davalıların yokluğunda yargılamaya devam edileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.

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