İLAN SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/288 Esas

KARAR NO : 2023/232

Davacılar ALİ AKTAŞ, NAİL AKTAŞ, OSMAN AKTAŞ, OSMAN GAZİ aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Asıl davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile;

1-Antalya ili, Serik İlçesi, Hacıosmanlar Mahallesi, 116 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, harita mühendisi Adem AKGÜL tarafından hazırlanan 03/11/2023 havale tarihli krokide ''A'' harfi ile gösterilen alan üzerinde kalan 5-6 yaşlarında218 adet zeytin ağacının, 7-8 yaşlarında 45 adet armut ağacının, 8-9 yaşlarında 15 adet incir ağacının,7-8 yaşlarında 3 adet kiraz ağacının,7-8 yaşlarında 13 adet badem ağacının,7-8 yaşlarında 1 adet Trabzon hurması ağacının,7-8 yaşlarında 1 adet muşmula ağacının,8-10 yaşlarında 12 adet dut ağacının,7-8 yaşlarında 5 adet limon ağacının,8-9 yaşlarında 11 adet nar ağacının,7-8 yaşlarında 1 adet şeftali ağacının,7-8 yaşlarında 12 adet portakal ağacının,8-10 yaşlarında 1 adet ayva ağacının,8-10 yaşlarında 1 adet erik ağacının, 7-8 yaşlarında 3 adet kayısı ağacının,7-8 yaşlarında 5 adet vişne ağacının,8-10 yaşlarında 5 adet böğürtlen ağacının,7-8 yaşlarında 5 adet mersin ağacının,8-10 yaşlarında 5 adet üzüm asmasının ve 110 metrekare taban alana oturan tek katlı kargir evin davacı Ali AKTAŞ tarafından meydana getirildiğinin tespitine, 40-50 yaşlarındaki 199 adet zeytin ağacı ile 40-50 yaşlarındaki 53 adet keçiboynuzu ağacına yönelik talebin REDDİNE,

2- Antalya ili, Serik İlçesi, Hacıosmanlar Mahallesi, 116 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, harita mühendisi Adem AKGÜL tarafından hazırlanan 03/11/2023 havale tarihli krokide ''B'' harfi ile gösterilen alan üzerinde kalan 4-5 yaşlarında75 adet zeytin ağacının, 4-5 yaşlarında 3 adet ceviz ağacının, 2-10 yaşlarında 4 adet üzüm ağacının,7-8 yaşlarında 5 adet nar ağacının,12-13 yaşlarında 1 adet limon ağacının,12-13 yaşlarında 3 adet incir ağacının,15-20 yaşlarında 4 adet badem ağacının, 20-25 yaşlarında 1 adet erik ağacının, davacı Osman AKTAŞ tarafından meydana getirildiğinin tespitine, 40-50 yaşlarındaki 8 adet zeytin ağacı, 30-40 yaşlarındaki 1 adet keçiboynuzu ağacı, 45-50 yaşlarındaki 3 adet dut ağacı,1 adet kuyu ve tuğladan üzeri kiremit örtülü kapısı bulunmayan tuvalet olarak kullanılan yapıya yönelik talebin REDDİNE,

3- Antalya ili, Serik İlçesi, Hacıosmanlar Mahallesi, 116 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, harita mühendisi Adem AKGÜL tarafından hazırlanan 03/11/2023 havale tarihli krokide ''C'' harfi ile gösterilen alan üzerinde kalan 13-14 yaşlarında239 adet zeytin ağacının, 4-5 yaşlarında 25 adet zeytin ağacının, 8-9 yaşlarında 4 adet pikan cevizi ağacının,6-7 yaşlarında 16 üzüm asmasının,70 metrekare taban alana oturan ahır olarak kullanılan yapının davacı Nail AKTAŞ tarafından meydana getirildiğinin tespitine, 40-50 yaşlarındaki 10 adet zeytin ağacı, 15-20 yaşlarındaki 23 adet keçiboynuzu ağacı, 50 yaş üzerindeki 10 adet keçiboynuzu ağacı, tel, demir direk, destek teli, sulama borusu, profil demir galveniz sac ve tek katlı taş örme eve yönelik talebin REDDİNE,

Birleşen davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile;

1-Antalya ili, Serik İlçesi, Hacıosmanlar Mahallesi, 116 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, harita mühendisi Adem AKGÜL tarafından hazırlanan 03/11/2023 havale tarihli krokide ''D'' harfi ile gösterilen alan üzerinde kalan 8-9 yaşlarında42 adet zeytin ağacının, 8-9 yaşlarında 24 adet badem ağacının, 6-7 yaşlarında 2 adet armut ağacının,6-7 yaşlarında 2 adet elma ağacının,6-7 yaşlarında 2 adet limon ağacının,10-15 yaşlarında 1 adet dut ağacının,8-10 yaşlarında 3 adet mersin ağacının, 2,5x20 m ebatında taş duvarın davacı Osman GAZİ tarafından meydana getirildiğinin tespitine, 40-50 yaşlarındaki 3 adet keçiboynuzu ağacına yönelik talebin REDDİNE,

2-Harita mühendisi Adem AKGÜL tarafından hazırlanan 03/11/2023 havale tarihli krokinin kararın eki sayılmasına,

3-Asıl davada alınması gerekli 17.049,28 TL harçtan peşin alınan 170,78 TL harç ile 6.502,07 TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 10.376,43 TL harcın, Halit GAZİ, Muhammet GAZİ, Fatma AKTAŞ, Azim GAZİ, Güllü ŞİMŞEK, Şerife HAYRAT, Gülfidan AKKABAK, Muzaffer AKKABAK, Hayrettin AKTAŞ ve davalı-birleşen davacı Osman GAZİ dışındaki davalılardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

Dair Davacı vekili Av. Şafak TOKER ile birleşen dosya davacı vekili Av. Osman KOZAK huzurunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı NURİ AKTAŞ'a gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur. 06/09/2024

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