DSİ AYDIN 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 Maddesi ile "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda açık teklif usulü ihale yolu ile satışı yapılacaktır. İhale; parsel listesinde belirtilen tarih ve saatlerde, parsel listesinde belirtilen ihale sırası ile DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünün Konferans Salonunda yapılacaktır. Taşınmaz Mal Satışı İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmaz mallara ait "TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ", DSİ Aydın Bölge, Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz temin edebilirler. Satılacak taşınmazların KDV hariç muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli (muhammen bedelin %3'ü ) aşağıdaki parsel listesinde belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki listede yazılı geçici teminat bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 16:00'ya kadar T.C Ziraat Bankası Aydın Şubesi Işıklı Kavşağı IBAN:TR48 0001 0026 4739 6213 9250 28 DSİ 21. Bölge Müdürlüğü hesabına veya İhale saati öncesi, mesai saatleri içerisinde İdaremiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri, KDV ve karar pulu bedeli ihale edilene aittir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İsteklilerin parsel listesinde belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.

a)Nüfus cüzdanı sureti(gerçek kişi olması halinde)

b)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

c)Tüzel kişilerde 2024 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği

d)Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı)

PARSEL LİSTESİ İhale Sıra No İli İlçesi Mahallesi Köyü Ada No Parsel No Tapu Cinsi Tapu Alanı (m²) Malik-Hisse Oranı İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarih İhale Başlangıç saati 1 Aydın Nazilli Ocaklı 151 3 Arsa 291,94 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-9409/29194 İmarlı 560.000,00 16.800,00 24.10.2024 10:30 2 Denizli Buldan Doğan 103 15 Bağ 13.988,72 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarsız 2.800.000,00 84.000,00 24.10.2024 11:15 3 Denizli Buldan Doğan 103 14 Tarla 9.131,53 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarsız 1.800.000,00 54.000,00 24.10.2024 14:00 4 Denizli Buldan Doğan 103 12 Tarla 17.021,50 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarsız 3.400.000,00 102.000,00 24.10.2024 14:45 5 Denizli Buldan Doğan 103 11 Tarla 23.484,52 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarsız 4.500.000,00 135.000,00 25.10.2024 10:30 6 Denizli Buldan Doğan 103 10 Tarla 24.361,86 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarsız 4.900.000,00 147.000,00 25.10.2024 11:15 7 Denizli Buldan Doğan 103 9 Tarla 25.761,07 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarsız 5.100.000,00 153.000,00 25.10.2024 14:00 8 Muğla Dalaman Kapıkargın 126 32 Arsa 400,08 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarlı 2.800.000,00 84.000,00 25.10.2024 14:45 9 Muğla Dalaman Merkez 3136 1 Arsa 353,18 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-1/1 İmarlı 3.100.000,00 93.000,00 25.10.2024 15:30

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