ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ

Madde 1- İhale Konusu: Mülkiyeti Çubuk Belediye Başkanlığına ait, Cumhuriyet Mahallesi 5058 ada 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak teklif edilen nakit bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir.

Sıra No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Arsa Alanı (m²) Emsal Toplam İnşaat Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat TL (%3) İhale Tarihi Saati 1 Ankara Çubuk Cumhuriyet 5058/2 1.123,00 (m²) E:2,00 Konut+Ticaret 3.601,95 51.868.080,00 TL 1.600.000,00 TL 23.10.2024 Saat:14:00

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Çubuk Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 23.10.2024 Çarşamba günü saat: 12:00'a kadar Belediyemiz ihale komisyonuna verilmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile kat karşılığı yapım ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisin de ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak işlerin her biri için ihale dosya bedeli 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) olup, Çubuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5- İhalenin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak işler için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden, %3 geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz hesabına, dekontta 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olarak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

İkametgâh belgesi, Nüfus Kayıt örneği, Tebligat için Türkiye'de bir adres göstermesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. İşin muhammen bedelin en az %3'ü (Yüzde Üç) oranında geçici teminat vermesi,

[1.600.000,00 TL (birmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası Geçici Teminat tutarıdır.]

Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile geçerli olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya istekli adına özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş Bitirme belgesi (tutanağı) aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir G sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına sahip müteahhitler ihaleye katılabilecektir.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02097988