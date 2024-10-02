Örnek No:55* T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 3462 Ada 1 Parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında 268,00 m2 yüzölçümüyle ve "Bahçeli Kargir İki Katlı Ev ve Müştemilatı" vasfıyla kayıtlıdır. Parsel üzerinde 3 katlı yapı ile 2 katı yapı bulunmaktadır.

Adresi : Dikilitaş Mahallesi Taşkent Caddesi, Dış Kapı No: 5/1 Uşak

Yüzölçümü : 268,00 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 3.770.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:40

01/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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