T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Gömmece Köyü

ADA NO : 109

PARSEL NO : 11

YÜZÖLÇÜMÜ : 2890,33

MALİKİN ADI VE SOYADI : Erol ÇAKIROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/312 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/09/2024

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