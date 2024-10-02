T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17297182-2015/241-Ceza Dava Dosyası 24.09.2024

Konu :

İ L A N

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Abdullah ve Hayat oğlu 01/01/1995 Halep d.lu sanık MUHAMMED FUAD ABDULLAH hakkında 5607 SYM suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2015/241 Esas, 2022/899 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında10 AY hapis 20TL adli para cezasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararınve istinaf başvuru dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.

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