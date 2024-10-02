T.C. ÇANAKKALE 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYI 2024/40 ESAS İLAN

Sanık Mohammad Ghasem ve Adelehoğlu 01/01/1989 doğumlu Afganistanköy/mahallesi nüfusuna kayıtlı Mohammad Ghasim NİYAZİ hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçundan TCK nun 206 ve 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış olup, Yargılama basit usule göre görülüp sonuçlandırılacak ve duruşma açılmayacaktır. Olaya ilişkin beyanlarınızı ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, yazılı beyanlarınızı ilanen tebliğe rağmen 2 hafta içinde Mahkememize bildirmemeniz halinde yazılı beyan hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma yapılmaksızın yokluğunuzda CMK'nun 223. maddesindeki kararlardan birinin veya birkaçının verileceği hususları İHTAREN TEBLİĞOLUNUR.

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