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T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 00:06 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 00:20
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024, 00:20

T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/343

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2)
1 2024/343 Esas Burhan Uzun, Durkadın Bilgen, Dursun Bilgen, Erdal Uzun, Fatma Kaplan, Fehmi Uzun, Gözde Uzun, Hasan Başdın, Kemal Türkmemiş, Şengül Özbakan, Ali Uzun, Bahriye Uzun, Recep Bilgen Çayır 112 ada 52 parsel Tarla 1 m²

45,48 m²

Daimi İrtifak
2 2024/345 Esas Hasan Başdin, İbrahim Başdin, Rahmi Başdin Çayır 122 ada 57parsel Tarla 258,09 m²

93,18 m² daimi irtifak
3 2024/347 Esas Ahmet Türkmemiş, Asım Türkmemiş, Hasan Türkmemiş, Hayrettin Türkmemiş, Murat Türkmemiş, Ramazan Kadir Türkmemiş, Şerife Supel, Ümmü Türkmemiş, Yeter Can, Zehra Tilki, Zeynep Mert, Çayır 112 ada 60 parsel Tarla 354,35 m²

156,57m² daimi irtifak
4 2024/349

Essa

 Yakup Yeşilbal Gerişkatırcı 114 ada 264 parsel

114 ada 265 parsel

 Kanal İşletme ve Bakım Yolu

Tarla

 295,56 m²

109,29 m²
5 2024/351Esas Ziver Gebiç Gerişkatırcı 104 ada 62 parsel Tarla 10,05 m²

24,12 m² daimi irtifak
6 2024/353 Esas Şenol Metin Gerişkatırcı 114 ada 34 parsel Tarla 35,89 m²
7 2024/355 Esas Hüseyin Yeşilbal Gerişkatırcı 114 ada 69 parsel Tarla 1,25 m² daimi irtifak
8 2024/357 Esas Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir, Fatma Gülşen, Hatice Özdemir, Sefai Özdemir, Zekai Özdemir Çayır 112 ada 69 parsel

112 ada 71 parsel

112 ada 82

parsel

112 ada 159 parsel

112 ada162 parsel

112 ada 163 parsel

 Tarla

Tarla

Tarla

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme bakım yolu

Tarla

 163,37 m2

Daimi İrtifak

385,36 m² geçici irtifak

74,63 m² daimi irtifak

79,79 m² geçici irtifak

78,78 m² daimi irtifak

57,38 m²

427,45 m²

37,77 m² daimi irtifak

110,38 m² daimiirtifak
9 2024/359 Barış Özkan, Elif Fındık, Elmas Özkan, Melahat Özkan, Mustafa Özkan, Şükran Özkan, Türkan Özkan Çayır 102 ada 3 parsel

102 ada 5 parsel

 Tarla

Tarla

 28,50 m² daimi irtifak

15,17 geçici irtifak

34,89 m² daimi irtifak

60,63 m² geçici irtifak
10 2024/361 Burhan Uzun, Erdal Uzun, Fehmi Uzun, Gözde Uzun, Şengül Özbakan Çayır 112 ada 54 parsel

112 ada 55 parsel

 Tarla

Tarla

 17,48 m² daimi irtifak

82,75 m² geçici irtifak

46,79 m² daimi irtifak

114,37 m² geçici irtifak
11 2024/363 Sezai Aslantin, Tekin Aslantin Gerişkatırcı 114 ada 320 parsel

114 ada 321 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 534,16 m²

145,77 m² geçici irtifak
12 2024/365 Hasan Soyçiçek, Rıdvan Kızıltaş Gerişkatırcı 114 ada 308 parsel

114 ada 309 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım yolu

Tarla

 69,50 m²

69,50 m² geçici irtifak
13 2024/367 Ahmet Aktaş, Aslan Aktaş, Murat Aktaş, Gerişkatırcı 114 ada 368 parsel

114 ada 369 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım yolu

Tarla

 291,71 m²

97,16 m² geçici irtifak
14 2024/369 Ahmet Yaşar Özcan, Celal Özcan, Satı Özcan, Cemal Özcan, Kemal Özcan, Rukiye Özcan, Gerişkatırcı 114 ada 282 parsel

114ada 283 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 375,12 m²

135,11 m² geçici irtifak
15 2024/371 Ali Osman Karataş, Yaşar Karataş Gerişkatırcı 114 ada 344 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 162,38 m²
16 2024/373 Ahmet Öztan Gerişkatırcı 114 ada 333 parsel Tarla 82,39 m² geçici irtifak
17 2024/375 Ayhane Metin, Cemal Gebiç, Cengiz Gebiç, Fatma Çelik, Firdes Gebiç, Kemal Gebiç, Salih Gebiç, Ziver Gebiç Gerişkatırcı 114 ada 10 parsel Tarla 77,12 m² daimi irtifak
18 2024/377 Aziz Kaya Gerişkatırcı 114 ada 380 parsel

114 ada 381 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 283,22 m²

93,79 m² geçici irtifak
19 2024/379 Ahmet Metin Gerişkatırcı 114 ada 365 parsel

114 ada 366 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 157,57 m²

52,25 m² geçici irtifak
20 2024/381 Sevgi Çelik Gerişkatırcı 114 ada 356 parsel

114 ada 357 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 194,72 m²

64,68 m² geçici irtifak
21 2024/383 Mustafa Kaya Gerişkatırcı 114 ada 291 parsel

114 ada 292 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 191,49 m²

73,44 m² geçici irtifak
22 2024/385 Ramazan Özdil Gerişkatırcı 114 ada 279 parsel

114 ada 280 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 315,97 m²

114,65 m² geçici irtifak
23 2024/387 Hüseyin Kantay Gerişkatırcı 114 ada 231 parsel Tarla 65,09 m² geçici irtifak
24 2024/389 Hasan Karataş Gerişkatırcı 114 ada 315 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 408,81 m²
25 2024/391 Altan Karataş Gerişkatırcı 114ada 313 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 378,98 m²
26 2024/393 Yaşar Karataş Gerişkatırcı 114 ada 305 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 8,88 m²
27 2024/395 Melahat Ayakatik, Settar Canbakış, Sıddıka Canbakış, Ahmet Canbakış Gerişkatırcı 114 ada 326 parsel

114 ada 327 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 122,66 m²

38,53 m² geçici irtifak
28 2024/397 Ali Osman Uçan, Basri Uçan, Cemal Uçan, Cengiz Uçan, Fatma Pilavcı, Lütfiye Alademiroğlu, Muhammet Uçan, Mujgen Karagöz, Mürrüvet Pilavcı, Mürvet Akalp, Müzeyyen Uçan, Sabahat Toprak, Gerişkatırcı 114 ada 350 parsel

114 ada 351 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 356,69 m²

48,18 m² daimi irtifak

48,18 m² daimi irtifak

528,48 m² geçici irtifak
29 2024/399 Ahmet Yaşar Özcan, Celal Özcan, Cemal Özcan, Hasan Özdil, Satı Özcan, Semiha Gülşen, Şengül Özcan, Kemal Özcan, Mehmet Özcan, Sefire Özcan Gerişkatırcı 114 ada 273 parsel

114 ada 274 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 279,01 m²

124,56 m² geçici irtifak
30 2024/401 Efraim Ayakatik, Enver Ayakatik, Gülhan Zaimoğlu, Hasan Bayrak, Hatice Uzunal, İbrahim Ayakatik, Kezban Ayakatik, Mehmet Ayakatik, Nayim Ayakatik, Nebahat Çağan, Necla Dana, Nevzat Ayakatik, Nezahat Üntürk, Semra Pirnal, Zehra Ayakatik, Emine Altaytaş, Hasan Ayakatik, Gerişkatırcı 114 ada 347 parsel

114 ada 348 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım yolu

Tarla

 165,35 m²

58,69 m² geçici irtifak
31 2024/403 Ayşe Sarıkaya, Emine Sarıkaya, Engin Sarıkaya, Gülümser Saraç, Hatice Pilavcı, Hüseyin Sarıkaya, Necla Sarıkaya, Özcan Sarıkaya, Tanju Sarıkaya, Ünal Sarıkaya, Zihni Sarıkaya Gerişkatırcı 114 ada 300 parsel

114 ada 301 parsel

 Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla

 555,02 m²

231,77 m² daimi irtifak
32 2024/407 Durkadun Bilgen, Dursun Bilgen, Fatma Kaplan, Recep Bilgen Çayır 112 ada 56 parsel Tarla 108,97 m² daimi irtifak

281,02 m² geçici irtifak
33 2024/413 Hamit Özkal Büyükkıran 101 ada11 parsel Tarla 3,08 m² daimi irtifak

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02098271

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