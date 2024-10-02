T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/343
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 10/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m2)
|1
|2024/343 Esas
|Burhan Uzun, Durkadın Bilgen, Dursun Bilgen, Erdal Uzun, Fatma Kaplan, Fehmi Uzun, Gözde Uzun, Hasan Başdın, Kemal Türkmemiş, Şengül Özbakan, Ali Uzun, Bahriye Uzun, Recep Bilgen
|Çayır
|112 ada 52 parsel
|Tarla
|1 m²
45,48 m²
Daimi İrtifak
|2
|2024/345 Esas
|Hasan Başdin, İbrahim Başdin, Rahmi Başdin
|Çayır
|122 ada 57parsel
|Tarla
|258,09 m²
93,18 m² daimi irtifak
|3
|2024/347 Esas
|Ahmet Türkmemiş, Asım Türkmemiş, Hasan Türkmemiş, Hayrettin Türkmemiş, Murat Türkmemiş, Ramazan Kadir Türkmemiş, Şerife Supel, Ümmü Türkmemiş, Yeter Can, Zehra Tilki, Zeynep Mert,
|Çayır
|112 ada 60 parsel
|Tarla
|354,35 m²
156,57m² daimi irtifak
|4
|2024/349
Essa
|Yakup Yeşilbal
|Gerişkatırcı
|114 ada 264 parsel
114 ada 265 parsel
|Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
|295,56 m²
109,29 m²
|5
|2024/351Esas
|Ziver Gebiç
|Gerişkatırcı
|104 ada 62 parsel
|Tarla
|10,05 m²
24,12 m² daimi irtifak
|6
|2024/353 Esas
|Şenol Metin
|Gerişkatırcı
|114 ada 34 parsel
|Tarla
|35,89 m²
|7
|2024/355 Esas
|Hüseyin Yeşilbal
|Gerişkatırcı
|114 ada 69 parsel
|Tarla
|1,25 m² daimi irtifak
|8
|2024/357 Esas
|Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir, Fatma Gülşen, Hatice Özdemir, Sefai Özdemir, Zekai Özdemir
|Çayır
|112 ada 69 parsel
112 ada 71 parsel
112 ada 82
parsel
112 ada 159 parsel
112 ada162 parsel
112 ada 163 parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme bakım yolu
Tarla
|163,37 m2
Daimi İrtifak
385,36 m² geçici irtifak
74,63 m² daimi irtifak
79,79 m² geçici irtifak
78,78 m² daimi irtifak
57,38 m²
427,45 m²
37,77 m² daimi irtifak
110,38 m² daimiirtifak
|9
|2024/359
|Barış Özkan, Elif Fındık, Elmas Özkan, Melahat Özkan, Mustafa Özkan, Şükran Özkan, Türkan Özkan
|Çayır
|102 ada 3 parsel
102 ada 5 parsel
|Tarla
Tarla
|28,50 m² daimi irtifak
15,17 geçici irtifak
34,89 m² daimi irtifak
60,63 m² geçici irtifak
|10
|2024/361
|Burhan Uzun, Erdal Uzun, Fehmi Uzun, Gözde Uzun, Şengül Özbakan
|Çayır
|112 ada 54 parsel
112 ada 55 parsel
|Tarla
Tarla
|17,48 m² daimi irtifak
82,75 m² geçici irtifak
46,79 m² daimi irtifak
114,37 m² geçici irtifak
|11
|2024/363
|Sezai Aslantin, Tekin Aslantin
|Gerişkatırcı
|114 ada 320 parsel
114 ada 321 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|534,16 m²
145,77 m² geçici irtifak
|12
|2024/365
|Hasan Soyçiçek, Rıdvan Kızıltaş
|Gerişkatırcı
|114 ada 308 parsel
114 ada 309 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla
|69,50 m²
69,50 m² geçici irtifak
|13
|2024/367
|Ahmet Aktaş, Aslan Aktaş, Murat Aktaş,
|Gerişkatırcı
|114 ada 368 parsel
114 ada 369 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla
|291,71 m²
97,16 m² geçici irtifak
|14
|2024/369
|Ahmet Yaşar Özcan, Celal Özcan, Satı Özcan, Cemal Özcan, Kemal Özcan, Rukiye Özcan,
|Gerişkatırcı
|114 ada 282 parsel
114ada 283 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|375,12 m²
135,11 m² geçici irtifak
|15
|2024/371
|Ali Osman Karataş, Yaşar Karataş
|Gerişkatırcı
|114 ada 344 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|162,38 m²
|16
|2024/373
|Ahmet Öztan
|Gerişkatırcı
|114 ada 333 parsel
|Tarla
|82,39 m² geçici irtifak
|17
|2024/375
|Ayhane Metin, Cemal Gebiç, Cengiz Gebiç, Fatma Çelik, Firdes Gebiç, Kemal Gebiç, Salih Gebiç, Ziver Gebiç
|Gerişkatırcı
|114 ada 10 parsel
|Tarla
|77,12 m² daimi irtifak
|18
|2024/377
|Aziz Kaya
|Gerişkatırcı
|114 ada 380 parsel
114 ada 381 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|283,22 m²
93,79 m² geçici irtifak
|19
|2024/379
|Ahmet Metin
|Gerişkatırcı
|114 ada 365 parsel
114 ada 366 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|157,57 m²
52,25 m² geçici irtifak
|20
|2024/381
|Sevgi Çelik
|Gerişkatırcı
|114 ada 356 parsel
114 ada 357 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|194,72 m²
64,68 m² geçici irtifak
|21
|2024/383
|Mustafa Kaya
|Gerişkatırcı
|114 ada 291 parsel
114 ada 292 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|191,49 m²
73,44 m² geçici irtifak
|22
|2024/385
|Ramazan Özdil
|Gerişkatırcı
|114 ada 279 parsel
114 ada 280 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|315,97 m²
114,65 m² geçici irtifak
|23
|2024/387
|Hüseyin Kantay
|Gerişkatırcı
|114 ada 231 parsel
|Tarla
|65,09 m² geçici irtifak
|24
|2024/389
|Hasan Karataş
|Gerişkatırcı
|114 ada 315 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|408,81 m²
|25
|2024/391
|Altan Karataş
|Gerişkatırcı
|114ada 313 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|378,98 m²
|26
|2024/393
|Yaşar Karataş
|Gerişkatırcı
|114 ada 305 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|8,88 m²
|27
|2024/395
|Melahat Ayakatik, Settar Canbakış, Sıddıka Canbakış, Ahmet Canbakış
|Gerişkatırcı
|114 ada 326 parsel
114 ada 327 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|122,66 m²
38,53 m² geçici irtifak
|28
|2024/397
|Ali Osman Uçan, Basri Uçan, Cemal Uçan, Cengiz Uçan, Fatma Pilavcı, Lütfiye Alademiroğlu, Muhammet Uçan, Mujgen Karagöz, Mürrüvet Pilavcı, Mürvet Akalp, Müzeyyen Uçan, Sabahat Toprak,
|Gerişkatırcı
|114 ada 350 parsel
114 ada 351 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|356,69 m²
48,18 m² daimi irtifak
48,18 m² daimi irtifak
528,48 m² geçici irtifak
|29
|2024/399
|Ahmet Yaşar Özcan, Celal Özcan, Cemal Özcan, Hasan Özdil, Satı Özcan, Semiha Gülşen, Şengül Özcan, Kemal Özcan, Mehmet Özcan, Sefire Özcan
|Gerişkatırcı
|114 ada 273 parsel
114 ada 274 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|279,01 m²
124,56 m² geçici irtifak
|30
|2024/401
|Efraim Ayakatik, Enver Ayakatik, Gülhan Zaimoğlu, Hasan Bayrak, Hatice Uzunal, İbrahim Ayakatik, Kezban Ayakatik, Mehmet Ayakatik, Nayim Ayakatik, Nebahat Çağan, Necla Dana, Nevzat Ayakatik, Nezahat Üntürk, Semra Pirnal, Zehra Ayakatik, Emine Altaytaş, Hasan Ayakatik,
|Gerişkatırcı
|114 ada 347 parsel
114 ada 348 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım yolu
Tarla
|165,35 m²
58,69 m² geçici irtifak
|31
|2024/403
|Ayşe Sarıkaya, Emine Sarıkaya, Engin Sarıkaya, Gülümser Saraç, Hatice Pilavcı, Hüseyin Sarıkaya, Necla Sarıkaya, Özcan Sarıkaya, Tanju Sarıkaya, Ünal Sarıkaya, Zihni Sarıkaya
|Gerişkatırcı
|114 ada 300 parsel
114 ada 301 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|555,02 m²
231,77 m² daimi irtifak
|32
|2024/407
|Durkadun Bilgen, Dursun Bilgen, Fatma Kaplan, Recep Bilgen
|Çayır
|112 ada 56 parsel
|Tarla
|108,97 m² daimi irtifak
281,02 m² geçici irtifak
|33
|2024/413
|Hamit Özkal
|Büyükkıran
|101 ada11 parsel
|Tarla
|3,08 m² daimi irtifak
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