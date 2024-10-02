T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/24

KARAR NO : 2024/300

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2024 tarihli ilamı ile hakaret suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-a bendi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen sanık;

1)-Hudaverdi ve Ravviya kızı, 1970 Rusya doğumlu NAKHIDA SAFAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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