İLAN RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2021/116 Esas

HÜKÜM : Davalılar 54937465890 TC nolu AYŞE KURTULUŞ,27827369318 TC. Nolu Cennetiye Çelik, 66463081802 TC. Nolu Emine Çakmak, 68659008518 TC. Nolu Havva Sakal, 27731372596 TC. Nolu Nezire Çelik, 54970464706 TC. Nolu Sevim Kurtuluş, ve 54961465088 TC. Nolu Seymen Kurtuluş yönünden bu kişilerin vasiyet edenin mirasçısı olmadıkları anlaşılarak pasif husumet yokluğu sebebiyle REDDİNE,-Diğer davalılar yönünden davanın KABULÜ ile; Rize 2.Noterliğinin 26/06/1996 tarih ve 6239 yevmiye numaralı vasiyetname ile vasiyetçi Hüseyin BİRİNCİ (TC:16238755704) tarafından düzenlenen vasiyetnamenintenfizi ile - Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi, 191 Ada 113 Parsel 1. Kat 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmazda vasiyet eden Hüseyin Birinci adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile davacı ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE dair mahkememiz hükmünündavalı TURAN ŞAN ve HÜSEYİN YAZICI 'ya tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde istinaf yoluna başvurulacağına dair ilanen tebliğ olunur. 24/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02095835