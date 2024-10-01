SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 00:01 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:09
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024, 07:09

T.C.

MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/46

KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/46

ABDULMUTALİP CURA

ALİ CURA

AYŞEGÜL CURA SAÇLI

ELİF SARI

EMİŞE GÜMÜŞSOY

FATMA KÜÇÜKKARABACAK

HALUK CURA

MEHMET CURA

MÜNEVVER ÖZBEK

OLCAY CURA

AYŞE UYSAL

KILIÇ ARSLAN KILIÇ

MARZİYE DEMİRCAN

MEHMET ŞAN

MUSTAFA ŞAN

NEJLA KILIÇ

 Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı mahallesi, 339 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:745,60 m²

Toplam Bedeli: 69.884,72 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.16/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02096505

SON DAKİKA