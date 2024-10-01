T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2024/46
KAMULAŞTIRMA İLANI
|2024/46
ABDULMUTALİP CURA
ALİ CURA
AYŞEGÜL CURA SAÇLI
ELİF SARI
EMİŞE GÜMÜŞSOY
FATMA KÜÇÜKKARABACAK
HALUK CURA
MEHMET CURA
MÜNEVVER ÖZBEK
OLCAY CURA
AYŞE UYSAL
KILIÇ ARSLAN KILIÇ
MARZİYE DEMİRCAN
MEHMET ŞAN
MUSTAFA ŞAN
NEJLA KILIÇ
|Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı mahallesi, 339 ada 3 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:745,60 m²
Toplam Bedeli: 69.884,72 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.16/09/2024
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