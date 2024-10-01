T.C. MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.52622149-2023/561-Ceza Dava Dosyası İLAN

Sanık MAHMUD ABDÜLRAHMAN hakkında Mahkememizin 13/03/2024 tarihli 2023/561 Esas, 2024/154 Karar sayılı ilamı gereğince; 1-Sanığın üzerine atılı hükümlü veya tutuklunun kaçması (firar) suçunu işlediği sabit görülerek, TCK'nın 61.maddesi gereği suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak eylemine uyan 5275 Sayılı Yasanın 105/A-8 maddesi yollaması ile 5237 Sayılı TCK.nun 292/1 maddesi gereğince takdiren 6 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kendiliğinden teslim olmadığı anlaşıldığından cezasından TCK 293 maddesi gereğince indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın getirtilen adli sicil kaydından anlaşılan sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri bir arada değerlendirildiğinde sanığın cezasının yasadaki özel indirim nedenleri dışında daha da indirilmesi için bir neden bulunmadığı mahkememizce kabul edildiğinden TCK 62 maddesi uyarınca sanığın cezasından indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,

Sanığa verilen cezada şahsa veya eyleme bağlı başkaca arttırım ve indirim maddelerinin uyğulanmasına takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, ayrıca 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin gözetilerek sanık hakkında hükmolunan hapis cezası nedeniyle TCK'nun 53. maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA,

Sanığın daha önceden işlemiş olduğu uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama suçundan dolayı Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/213 Esas ve 2018/317 Karar sayılı ilamı ile; 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği, kararın 18/02/2020 tarihinde kesinleştiği, bu şekilde tekerrüre esas olduğu anlaşıldığından; TCK.nın 58. maddesinin (6 ve 7). fıkraları uyarınca; SANIK HAKKINDA VERİLEN HAPİS CEZASININ (1.KEZ) MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ UYGULANMAK SURETİYLE İNFAZINA VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,

Sanığın kişiliğine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre mahkememizce verilen hurriyeti bağlayıcı cezaların 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilmesi durumunda ileride suç işlemesini caydırıcı özelliği kalmayacağından verilen hapis cezalarının TCK 50 MADDESİNDE BELİRLENEN SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNE TAKDİREN YER OLMADIĞINA,

Suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı, sanığın sabıkalı kişiliği, göz önüne alındığında cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluşmadığından sanık hakkında CMK 231 İLE TCK 51 MADDESİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

2-Bu dava nedeniyle yapılan 1 davetiye gideri 87 TL'nin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair; sanığın yokluğunda Cumhuriyet Savcısı Naci TEKDEMİR (190363)'in katılımı ile hazır olanlar yönünden tefhimden itibaren, hazır olmayanlar yönünden gerekçeli kararın tebliğden itibaren 7 GÜN içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; Zabıt Katibine veya bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

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