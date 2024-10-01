T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/348 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, Damlaçay köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 118

PARSEL NO : 7

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1454,43m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : NİYAZİ KUŞGÖZOĞLU-18158382602 -

2- PAKİZE ÇAĞLAR-54580168568 -

3- SANİYE TOPALOĞLU-17003420940

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/348 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

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