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T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 00:01 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:09
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024, 07:09

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/364 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, esenli köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 2

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 605,16m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : NAİL KOŞANOĞLU-33529870366

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/364 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02096502

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