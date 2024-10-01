T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No :2024/513( -504-506-508-514-494-498) 23/09/2024

İLAN METNİ

Davacı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların; mahkememizin 2024/513( -504-506-508-514-494-498) esas sayılı dosyalarına ilişkin olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının01/06/2023 tarih 2023/43 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/513(-504-506-508-514-494-498) Duruşma tarihi :29/11/2024 Duruşma saati:09.00

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 129 ada 69 parsel 5.133,52 m² alanlı parselin2.695,51 'likkısmı Emine Kaya,Engin Kof, Mehmet Kof ,Mustafa Kof, Nevzat Kof, Ömer Kaya, Sermet Kof, Yasemin Şanlan ve Yonca Kulüp (2024/513 esas) Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 129 ada 56 parsel 129 ada 59 parsel 129 ada 62 parsel 987,54 m² alanlı parselin 230,93 'likkısmı 730,28 m² alanlı parselintamamı 828,87 m² alanlı parselin162,88 m² Elif Lena Yartaş, BüşraNur Güneri,MehmetFatih Üçüncü, Melahat Üçüncü (2024/498 Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 127 ada 4 parsel 1.189,85 m² alanlı parselin Tamamı TayfurMumcu (2024/494) Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 174 ada 10 parsel 174 ada 11parsel 396,22 m² alanlı parselin223,52 m²'lik kısmı 396,09 m² alanlı parselin175,20 m²'lik kısmı Mustafa Kof (2024/514) Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 129 ada 58 parsel 129 ada 57 parsel 129 ada 63 parsel -730,38 m² alanlı parselinTAMAMI -987,97 m² alanlı parselin34,01 m²'lik kısmı -828,12 m² 'lik parselin 16,69 m² 'lik kısmı Mustafa Üçüncü (2024/508) Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 174 ada 9 parsel - 396,54 m² alanlı parselin TAMAMI Nevzat Kof (2024/506) Trabzon İli , Akçaabat İlçesi Özmersin Mah. 129 ada 7 parsel - 481,00 m² alanlı parselin TAMAMI Hacer Doğan ( 2024/504)

__________________________________________________________________________ Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Azim BARAN Zabıt Katibi

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