İLAN TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/319 Esas,KARAR NO:2024/39

Davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar Tufan Süha TIĞLIOĞLU ve diğerleri hakkında mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:Davanın KABULÜ ile;1-)Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 329 parsel 49 parsel sayılı 116,73 m² yüz ölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi Yaşar Selçuk Erbaş tarafından düzenlenen 22/02/2023 havale tarihli raporu ve ekindeki krokisinde belirtilen taşınmazın tamamına ilişkin tapu kaydının İPTALİ İLE DAVACI TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADINA KAYIT VE TESCİLİNE,2-)Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 329 parsel 49 parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Yaşar Selçuk Erbaş tarafından düzenlenen 22/02/2023 tarihli raporu ve ekindeki krokisinde işaretli kısmının tamamına isabet eden toplam kamulaştırma bedelinin 2.041.401,03.-TL olduğunun, acele el koyma bedeli olan 1.854.853,71-TL ve belediye hissesinin mahsubu ile ilave ödenmesi gereken bedelin 155.553,31.-TL olduğunun TESPİTİNE,3-)Dava konusu taşınmazın kamulaştırılması için mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 155.553,31.-TL kamulaştırma bedelinin Anayasa Mahkemesi'nin 01.08.2023 tarihli 32266 sayılı resmi gazetede yayımlanan 04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 04/04/2001 tarihli ve 4650 Sayılı Kanun'un 5. Maddesiyle değiştirilen 10. Maddesine 11/04/2013 tarihli 6459 sayılı Kanun'un 6. Maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrasının iptaline yönelik 05/04/2023 tarih 2022/83 Esas 2023/69 Karar sayılıilamı da nazaraalınarak dava tarihi olan 14/10/2022 tarihinden işbu karar tarihine kadar işleyecek kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalılara DERHAL ÖDENMESİNE, tapu kaydında yer alan tüm takyidatların bedele yansıtılmasına, 4-)Fen Bilirkişisi Yaşar Selçuk Erbaş tarafından düzenlenen 22/02/2023 tarihli raporu ve ekindeki krokisinin kararın eki sayılmasına,5-)Kararın infazı için Fen Bilirkişisi Yaşar Selçuk Erbaş tarafından düzenlenen 22/02/2023 tarihli raporu ve ekindeki krokisinin ile birlikte birer suretinin Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, tescil yönünden kesin, bedel yönünden davacı vekilinin ve davalı vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 07/03/2024 tarihinde verilen karar ile kararın davacı vekili tarafından 01/04/2024 tarihinde istinaf edildiğine dair istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adına tebligat yapılamayan davalı 24413024538 T.C. Kimlik nolu TUFAN SÜHA TIĞLIOĞLU'na, davalı 42082992736 T.C. Kimlik nolu GÜLNUR ÜNVER'e ve 40058060328 T.C. Kimlik nolu ÖZTÜRK ÇELİKKANAT'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/09/2024

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