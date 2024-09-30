T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2024/46 KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/46 ABDULMUTALİP CURA ALİ CURA AYŞEGÜL CURA SAÇLI ELİF SARI EMİŞE GÜMÜŞSOY FATMA KÜÇÜKKARABACAK HALUK CURA MEHMET CURA MÜNEVVER ÖZBEK OLCAY CURA AYŞE UYSAL KILIÇ ARSLAN KILIÇ MARZİYE DEMİRCAN MEHMET ŞAN MUSTAFA ŞAN NEJLA KILIÇ Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı mahallesi, 339 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:745,60 m² Toplam Bedeli: 69.884,72 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.16/09/2024

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