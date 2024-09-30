T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/342 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, dursunlar köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 137

PARSEL NO : 19

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 68,14m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN BURUK-50251312964

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/342 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

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