T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/347 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dursunlar Köyü

ADA NO : 111

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 1659,57m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SADIK BEÇEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/347 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

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