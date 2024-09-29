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T.C.ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/363 Esas

DAVALILAR : 1- CAN TAMER YILDIRIM Yurt Mah 71535 Sokak Gözde Apt B Blok No: 3/19 1000 Çukurova/Adana Çukurova/ ADANA

2- EFE ÇEVİK Huzurevleri Mah. 77231 Sk. No: 13 Sözkent Sitesi, A Blok, Kat:7 İç Kapı No: 13 Çukurova / Adana Çukurova/ ADANA

Davacı, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ileDavalılar, CAN TAMER YILDIRIM, EFE ÇEVİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesive tensip zaptında belirtilen adresinize dava dilekçesi,tensip tutanağı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,çıkartılan adreste tanınmadığından dolayıtebligat yapılamamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan tümAdres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK.122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisindemahkememize sunmanız, aksi takdirde dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ayrıca HMK m.139 uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olmakla 05/11/2024 günü saat 08:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya bir vekille temsil ettirmeniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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