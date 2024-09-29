T.C. VİRANŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2020/781

Karar No : 2024/234

İLAN

Mehmed Ve Türkiye oğlu, 13/07/1968 HASİÇİ Doğumlu Yenişehir Mah. 1627 Sok. No: 5B İç Kapı No: 4 Viranşehir/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu İsmail ALMEHMED'in sanık olduğu, Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2020/781 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde 12/03/2024 tarih, 2020/781 esas, 2024/234 karar sayılı ilamı ile sanık İsmail ALMEHMED hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan 10 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık İsmail ALMEHMED'in adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğundan katılan kurum Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü Vekili Av. Merve TEKİN'in 05/07/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ve gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.24/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02095904