T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/78 Esas 31/05/2023 -İLAN-Dava konusu Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Yukarıçaykuyu köyünde kain bulunan ve batısı tescil harici olan kuzeyi tescil harici alan, batısı 133 parsel sayılı taşınmaz ile çevreli M, M1 N, N1 C ile C1 ile adlandırılan tapulama harici taşınmaz ile ilgili uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin mahkememizin 2020/78 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK'nın 713/2 maddesi gereğince tesciline karar verileceği hususu İLAN OLUNUR.

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