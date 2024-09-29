İLAN T.C. İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2017/321

DAVALI : LİSA ADAMS ÖZDEMİR - Francıs James kızı, 12/1/1975 Ballymena/ İngiltere Doğumlu, Birleşik Krallık Uyruklı

Davacı Osman ÖZDEMİR tarafından davalı Lisa ADAMS ÖZDEMİR aleyhine mahkememizde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebine ilişkin dava açılmış olup davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ile ön inceleme duruşmasının 23/01/2025 günü saat 10:10'da İzmir 14. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacağı hususunun, ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalı Lisa ADAMS ÖZDEMİR'e tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.25/09/2024

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