T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/380 Esas

KARAR NO : 2024/396

Mahkememizin 11/06/2024 Tarihli ilamı ile verilen düşme kararı; MÜŞTEKİ: ADNAN OLABI, Adel ve Nedira oğlu, 1971 SURİYE d.lu. ve SANIK: IBRAHIM TAHHAN, Ahmed ve Şadiye oğlu 1985 SURİYE d.lu. tüm aramalara rağmen bulunamamış karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur. 26/09/2024

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