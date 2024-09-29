2. İ L A N T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/151 Esas 16/09/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Mirgün Mahallesi, Şişli Büyükdere Caddesinde bulunan 48 pafta, 154 ada, 74 parsel sayılı,(Yeni 1775 ada, 74 parsel) 548 m2 sahalı, arsa vasıflı taşınmazın malikleri Karabet ÇINGI, Mari YAZICIYAN ve Nıvart DOĞANAY'ın kim ve nerede oldukları tespit edilemediğinden İstanbul 24. Sulh hukuk mahkemesinin 2004/875 (eski Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi) Esas sayılı dosyası ile 31/05/2005 tarih, 2004/875 E., 2005/32 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Davaya konu İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Mirgün Mahallesi, Şişli Büyükdere Caddesinde bulunan 48 pafta, 154 ada, 74 parsel sayılı,(Yeni 1775 ada, 74 parsel) 548 m2 sahalı, arsa vasıflı taşınmazın malikleri Karabet ÇINGI, Mari YAZICIYAN ve Nıvart DOĞANAY'ı tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/151 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 16/09/2024

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