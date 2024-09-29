2. İ L A N T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/153 Esas 16/09/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi Düğmeciler Mah.24 pafta,195 ada 8 parsel sayılı 327.87m2 arsa vasıflı sayılı taşınmazın malikleri Rıza oğlu Ruşen, Veli oğlu Etem, İsmail Hakkı kızı Pakize, Hasibe , Fehime , Hasan Tahsin oğlu Mehmet Tahir'in kim ve nerede oldukları tespit edilemediğinden İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 20/06/2012 tarih, 2011/1162 E., 2012/938 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım tayin edilmiştir. Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Davaya konu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi Düğmeciler Mah.24 pafta,195 ada 8 parsel sayılı 327.87m2 arsa vasıflı sayılı taşınmazın malikleri Rıza oğlu Ruşen, Veli oğlu Etem, İsmail Hakkı kızı Pakize, Hasibe , Fehime , Hasan Tahsin oğlu Mehmet Tahir'i tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/153 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur.16/09/2024

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